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राज्यातील 25 तरुण 'गोल्डन ट्रॅगल'मध्ये ओलीस, म्यानमार-थायलंड सीमा परिसरात तरुणांना डांबलं

Written ByPooja Pawar
Published: Jun 28, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:20 PM IST
25 youths from the state held hostage in the 'Golden Triangle'; young men confined in the Myanmar-Thailand border region.

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राज्यातील 25 तरुण 'गोल्डन ट्रॅगल'मध्ये ओलीस, म्यानमार-थायलंड सीमा परिसरात तरुणांना डांबलं
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