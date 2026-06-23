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4 महिन्यात 254 कोटींचं ड्रग्ज जप्त, 1142 गुन्हे, 1626 आरोपींना अटक; सरकारची विधानसभेत माहिती
4 महिन्यात 254 कोटींचं ड्रग्ज जप्त, 1142 गुन्हे, 1626 आरोपींना अटक; सरकारची विधानसभेत माहिती
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jun 23, 2026, 10:20 PM IST
|
Updated: Jun 23, 2026, 10:20 PM IST
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254 Crores Drugs seized in four months
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