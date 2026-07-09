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शरद पवारांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं विधान
शरद पवारांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं विधान
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 09, 2026, 10:15 PM IST
|
Updated: Jul 09, 2026, 10:15 PM IST
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5 to 6 of Sharad Pawar's MPs are restless; Congress leader Prithviraj Chavan makes a major statement.
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शरद पवारांचे 5 ते 6 खासदार अस्वस्थ, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाणांचं मोठं विधान
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