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'घरात मृतदेह ठेवलाय त्याची विल्हेवाट लावा', प्रियकराची हत्या केल्यानंतर तरुणीचा घरमालकाला फोन, कल्याणात खळबळ

Written ByShivraj Yadav
Published: Jul 20, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:34 PM IST

A girl kills boyfriend and asks landlord to dispose in Kalyan

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