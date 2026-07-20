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घरात मृतदेह ठेवलाय त्याची विल्हेवाट लावा, प्रियकराची हत्या केल्यानंतर तरुणीचा घरमालकाला फोन, कल्याणात खळबळ
'घरात मृतदेह ठेवलाय त्याची विल्हेवाट लावा', प्रियकराची हत्या केल्यानंतर तरुणीचा घरमालकाला फोन, कल्याणात खळबळ
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 20, 2026, 10:30 PM IST
|
Updated: Jul 20, 2026, 10:34 PM IST
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A girl kills boyfriend and asks landlord to dispose in Kalyan
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