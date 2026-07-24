हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
FIFA World Cup
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
दोन दिवसात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता, मंत्री संजय शिरसाट यांचं विधान
'दोन दिवसात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता', मंत्री संजय शिरसाट यांचं विधान
Written By
Pooja Pawar
Published: Jul 24, 2026, 09:35 PM IST
|
Updated: Jul 24, 2026, 09:38 PM IST
join
share
A major decision is likely to be taken in two days," says Minister Sanjay Shirsat
Recommended Videos
01:17
'अन्याय केल्यास गुन्हे दाखल करु', वकील असीम सरोदेंचा पोलिसांना इशारा
03:09
'दोन दिवसात मोठा निर्णय होण्याची शक्यता', मंत्री संजय शिरसाट यांचं विधान
01:37
'राजीनामा घेतल्याशिवाय हटणार नाही', मोदींच्या व्हिडीओवरुन आवाहन
01:08
'लाठीचार्जवर का बोलले नाही?', वर्षा गायकवाडांचा मोदींना सवाल
03:29
नुसती आश्वासने नको, मागण्या मान्य करा; कॉकरोच जनता पार्टीचा इशारा
05:47
विद्यार्थी आंदोलनावर तोडगा निघणार? अभिजित दिपके काय म्हणाले?
07:00
वंचित बहुजन आघाडीने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला मिश्र ते उत्स्फूर्त प्रतिसाद
09:01
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी राज आणि उद्धव ठाकरेही एकत्र
03:39
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा
04:45
नाशिकमध्ये पूरस्थिती; प्रशासन अलर्ट मोडवर
01:31
VIDEO : विरोधकांची सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी
04:57
VIDEO : जमावबंदीमुळे आंदोलन करण्यात नकार, विद्यार्थी आक्रमक
Trending
News
Photos
Videos
भाजप खासदार हरभजन सिंहने विद्यार्थी आंदोलनाबाबत केली पोस्ट, कमेंट सेक्शन केलं बंद
harbhajan singh
40 min ago
2
धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीदरम्यान शिक्षण मंत्रालयाची मोठी कारवाई; CJP च्या आंदोलनाचं मोठं यश
cockroach janta party
42 min ago
3
'माझ्या वडिलांना वाचवा...' इम्रान खानच्या मुलाने वडिलांना भेटण्यासाठी केली विनवणी! व्यक्त केले दु:ख
imran khan
59 min ago
4
बेन स्टोक्सनंतर नेतृत्वाची धुरा कोण सांभाळणार? हॅरी ब्रूक शर्यतीतच नाही...!
harry brook
1 hr ago
5
उल्हासनगरात 79 हजारांचा गुटखा जप्त, एसीपी पथकाची धडक कारवाई
ulhasnagar
1 hr ago