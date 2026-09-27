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जालन्यात आदित्य ठाकरेंचा दुष्काळ पाहणी दौरा
जालन्यात आदित्य ठाकरेंचा दुष्काळ पाहणी दौरा
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 27, 2026, 03:15 PM IST
|
Updated: Sep 27, 2026, 03:15 PM IST
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Aaditya Thackeray's drought inspection tour in Jalna
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