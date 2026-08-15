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हिंगोलीच्या पिंपळदरी गावात हायटेक शाळा, अभिजीत दीपकेंकडून ग्रामस्थांचं कौतुक
हिंगोलीच्या पिंपळदरी गावात हायटेक शाळा, अभिजीत दीपकेंकडून ग्रामस्थांचं कौतुक
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 15, 2026, 09:50 PM IST
|
Updated: Aug 15, 2026, 10:06 PM IST
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