Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : MPSC पेपरफुटी प्रकरणात अभिमन्यू पवारांची पोलिसांत तक्रार

VIDEO : MPSC पेपरफुटी प्रकरणात अभिमन्यू पवारांची पोलिसांत तक्रार

Written ByShubhangi Mere
Published: Jul 29, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:15 PM IST
Abhimanyu Pawar files police complaint in MPSC paper leak case

Recommended Videos

VIDEO : MPSC पेपरफुटी प्रकरणात अभिमन्यू पवारांची पोलिसांत तक्रार
01:01
VIDEO : नागपुरमध्ये मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचं नुकसान
00:48
मनोज जरांगे यांचा सरकारला इशारा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
03:15
पुण्यातील मोशी दुर्घटनाप्रकरणी आणखी एका अधिकाऱ्याचे निलंबन
01:02
शेतकरी आपल्या देशाचा कणा-उदय सामंत
01:05
राहुल गांधींचं भाषण ऐकायला वेळ नाही-फडणवीस
01:44
नाशिकमध्ये रस्त्याची भयावह स्थिती, नगरसेविका म्हणून लाज वाटते - हेमलता पाटील
04:13
एक महिन्याचा पाऊस एकाच दिवसात, वातावरणातील बदल चिंताजनक - फडणवीस
01:00
BMCकडून महागड्या गाड्यांसाठी उधळपट्टी,स्कॉर्पिओऐवजी इनोव्हा क्रिस्टाचा प्रस्ताव
06:36
पुणे विद्यापीठात बोगस डिग्री देणारं रॅकेट?
02:37
राष्ट्रवादीच्या गाठीभेटींचे अर्थ काय? 14 ते 28 जुलैदरम्यान नेमकं काय घडलं?
01:11
'मोदीजी हिला आवरा,' कंगनाने Gen Z चा गटारछाप उल्लेख केल्यानंतर टीका
04:04

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मॅट्रिमोनी साईटवर ओळख, प्रेम अन् मग लग्नाचं आश्वासन..., इंजिनिअर तरूणाचे 1.11 कोटी घेऊन तरूणी...पुण्यातील धक्कादायक घटना
pune8 min ago
2
Viral Video20 min ago
3
Virat Kohli23 min ago
4
Kumbhmela1 hr ago
5
Indian railway1 hr ago