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RBI कडून कारवाई, लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरुन बाबासाहेब पाटील बडतर्फ

Written ByPooja Pawar
Published: Sep 19, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:30 PM IST

Action by RBI Babasaheb Patil removed as director of Latur District Bank

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