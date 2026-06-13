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मुंबईतील शाळांवर होणार कारवाई, अनधिकृत वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश
मुंबईतील शाळांवर होणार कारवाई, अनधिकृत वर्ग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 13, 2026, 02:30 PM IST
|
Updated: Jun 13, 2026, 02:30 PM IST
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Action taken against schools in Mumbai immediately shut down unauthorized classes
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