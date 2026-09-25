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मुश्ताक खान यांचे वयाच्या 56 व्या वर्षी निधन

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 25, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:41 PM IST

Actor Mushtaq Khan Passes Away At 56

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