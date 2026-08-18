हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या - आदित्य ठाकरे
पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या - आदित्य ठाकरे
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 18, 2026, 09:55 PM IST
|
Updated: Aug 18, 2026, 09:59 PM IST
join
share
Aditya Thackeray on Pune Traffic
Recommended Videos
06:58
पुण्यात वाहतूक कोंडीची मोठी समस्या - आदित्य ठाकरे
02:14
VIDEO | शिवसेना पक्ष-चिन्हावर उद्या पुन्हा सुनावणी
03:12
VIDEO | ;मराठी बोलणार नाही' मुजोर रिक्षाचालकाचे सरनाईकांना आव्हान
03:51
आमदार आदित्य ठाकरेंचा हिंजवडी दौरा, ठाकरेंकडून रस्त्यांची पहाणी
01:26
नागपूरच्या 12 शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी
03:19
नांदेड हसनाळमधील महापुराला 1 वर्ष पूर्ण, वर्षभरानंतरही पूरग्रस्तांचे प्रश्न कायम
01:15
पुण्यातील दगडूशेठ मंदिर विस्ताराचा मुद्दा; फरासखाना पोलिस स्टेशन स्थलांतराचा प्रस्ताव
01:01
जनगणनेतील ओबीसींच्या कॉलमच्या मुद्द्यावर बैठक; राहुल गांधी बैठकीला हजर
01:17
पियूष गोयल यांच्या मंत्रिपदाचं काय होणार? या आठवड्यात मंत्रिमंडळ विस्तार?
06:11
शहरातील खड्ड्यांच्या समस्येवर ठाकरेसेना आक्रमक
09:04
विधानाबद्दल मला पश्चाताप - वाघमारे
01:55
VIDEO| नाशकात संजय राऊतांच्या नेतृत्वात मोर्चा
Trending
News
Photos
Videos
Explained: 8.1 अब्ज डॉलर्सचं कर्ज, 17 हजार नोकऱ्या गेल्या; तरीही Google ने या कंपनीशी केला 95 कोटींचा करार, भन्नाट Business आयडिया
2
इम्रान खान यांच्या मृत्यूच्या चर्चांदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, पाकिस्तान सरकारला दिला आदेश
3
मुलीला मिळणार 1 लाख 1 हजार; काय आहे लेक लाडकी योजना? आधी अटी जाणून घ्या!
4
महाराष्ट्रात पावसाची अतिशय डेंजर स्थिती! भारतातील 23 राज्यांना हवामान खात्याचा मोठा इशारा
5
पुणे- इन्फ्लुएन्सर अथर्व जगताप हल्ला प्रकरणात भलताच ट्विस्ट; कास पठारावर...; तपासात नवा खुलासा, कोण आहे अटक झालेली माधवी कुंभार?