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महापौरांकडून मुंबईची सेवा होत नाही - आदित्य ठाकरे
"महापौरांकडून मुंबईची सेवा होत नाही" - आदित्य ठाकरे
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST
|
Updated: Jul 03, 2026, 11:55 AM IST
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Aditya Thackrey Criticism on the manhole accident
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