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साकीनाक्यामधील घटनेची जबाबदारी प्रशासनाची - संजय घाडी
'साकीनाक्यामधील घटनेची जबाबदारी प्रशासनाची' - संजय घाडी
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 03, 2026, 12:00 PM IST
|
Updated: Jul 03, 2026, 12:00 PM IST
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administration is responsible for the incident in sakanaka
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