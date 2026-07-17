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गोरेगावात भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दुधात डिटर्जंट पावडर, युरियाची भेसळ

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 11:40 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:52 PM IST

Adulterated milk racket busted in Goregaon; milk adulterated with detergent powder and urea

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