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गोरेगावात भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दुधात डिटर्जंट पावडर, युरियाची भेसळ
गोरेगावात भेसळयुक्त दुधाच्या रॅकेटचा पर्दाफाश; दुधात डिटर्जंट पावडर, युरियाची भेसळ
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 17, 2026, 11:40 PM IST
|
Updated: Jul 17, 2026, 11:52 PM IST
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Adulterated milk racket busted in Goregaon; milk adulterated with detergent powder and urea
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