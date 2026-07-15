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ऑपरेशन टायगरनंतर शिंदेंची दिल्लीवारी मंत्रिमंडळ विस्तारात वाढीवची तयारी?
ऑपरेशन टायगरनंतर शिंदेंची दिल्लीवारी मंत्रिमंडळ विस्तारात 'वाढीव'ची तयारी?
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 11:50 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 11:52 PM IST
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After Operation Tiger Shinde visits Delhi preparations for expansion of the cabinet
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