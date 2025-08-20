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आंदोलन, आतंकवाद, सदाभाऊ खोत

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:16 AM IST

Agitation creating a terror-like situation MLA Sadabhau Khot controversial statement

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