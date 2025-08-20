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आंदोलन, आतंकवाद, सदाभाऊ खोत
आंदोलन, आतंकवाद, सदाभाऊ खोत
Written By
Vanita Kamble
Published: Jul 22, 2026, 12:10 AM IST
|
Updated: Jul 22, 2026, 12:16 AM IST
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Agitation creating a terror-like situation MLA Sadabhau Khot controversial statement
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