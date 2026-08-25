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सलग सुट्टयांमुळे विमान प्रवास महागला, तिकीट दरात दुप्पट ते तिप्पट वाढ

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 25, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 05:03 PM IST

Air travel becomes expensive due to consecutive holidays ticket prices double or triple.

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