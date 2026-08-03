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Gen Z मतदारांवर सर्व राजकीय पक्षांचा डोळा, सर्वांकडून मतदारांसाठी जुळवाजुळव
Gen Z मतदारांवर सर्व राजकीय पक्षांचा डोळा, सर्वांकडून मतदारांसाठी जुळवाजुळव
Written By
Shivraj Yadav
Published: Aug 03, 2026, 10:20 PM IST
|
Updated: Aug 03, 2026, 10:26 PM IST
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All Political parties eying on Gen Z voters
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