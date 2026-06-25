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अंबादास दानवे महायुतीसोबत; महाविकास आघाडी पॅनलऐवजी भाजपा-शिंदेंना पसंती
अंबादास दानवे महायुतीसोबत; महाविकास आघाडी पॅनलऐवजी भाजपा-शिंदेंना पसंती
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 12:20 PM IST
|
Updated: Jun 25, 2026, 12:20 PM IST
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Ambadas Danve With Mahayuti In Jilha Bank Election
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