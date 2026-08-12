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अमित शाहांचा वार, राहुल गांधींचा पलटवार; संसदेत गदारोळ

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 12, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:47 PM IST

Amit Shah Rahul Gandhi clash over lathicharge on CJP Protest

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