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UP च्या निवडणुकीसाठी हे सुरु; रिक्षा टॅक्सी चालकांना 1 वर्ष मुदतवाढ दिल्यानंतर अमित ठाकरेंची फडणवीसांवर टीका

Written ByShivraj Yadav
Published: Aug 27, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:07 PM IST

Amit Thackeray criticise Devendra Fadnavis over Rickshaw Taxi Marathi Compulsion

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