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अमित ठाकरे महाराष्ट्र दौरा करणार, महापुरुषांच्या रांगेतील मोदींचा फोटो हटवणार
अमित ठाकरे महाराष्ट्र दौरा करणार, महापुरुषांच्या रांगेतील मोदींचा फोटो हटवणार
Written By
Pooja Pawar
Published: Sep 09, 2026, 03:50 PM IST
|
Updated: Sep 09, 2026, 03:50 PM IST
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Amit Thackeray to tour Maharashtra; Modi's photo to be removed from the row of great figures.
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