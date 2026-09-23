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ऑपरेशन टायगर थांबवा, शेतकऱ्यांना भेटा; अमित ठाकरेंचा शिंदेंना टोला
ऑपरेशन टायगर थांबवा, शेतकऱ्यांना भेटा; अमित ठाकरेंचा शिंदेंना टोला
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Sep 23, 2026, 01:00 PM IST
|
Updated: Sep 23, 2026, 01:03 PM IST
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Amit Thackerey On Farmer Issue Slams Eknath Shinde
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