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अमरावतीत वृक्ष लागवडीत भ्रष्टाचार? कंत्राटदाराची चौकशी करुन कारवाईची मागणी
अमरावतीत वृक्ष लागवडीत भ्रष्टाचार? कंत्राटदाराची चौकशी करुन कारवाईची मागणी
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Aug 11, 2026, 02:45 PM IST
|
Updated: Aug 11, 2026, 02:47 PM IST
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Amravati Corruption in trees plantation
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