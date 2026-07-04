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अमरावतीमध्ये शाळा सकाळच्या सत्रातच भरणार, कारण...; शिक्षणाधिकाऱ्यांचे शाळांना पत्र

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 04, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:15 PM IST
Amravati Schools To Start From Morning For SIR Work

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