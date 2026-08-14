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VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार
Written By
Shubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 09:40 PM IST
|
Updated: Aug 14, 2026, 09:46 PM IST
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Amravati Vacant employee positions in the Irrigation Department
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