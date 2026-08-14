Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार

VIDEO : पाटबंधारे विभागात कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकामी, अमरावतीच्या धामणगावातील प्रकार

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 14, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:46 PM IST

Amravati Vacant employee positions in the Irrigation Department

Recommended Videos

VIDEO | चाकण कंपन्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस, सामंतांना भेटणार- रोहित पवार
01:38
VIDEO | विलास घुलेंच्या पत्नीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
04:18
जेन झीवर फोकस करा, त्यांच्याशी संपर्क ठेवा; राज ठाकरेंच्या पुण्यातील बैठकीत पदाधिकाऱ्यांना सूचना
01:22
शिवसेना ठाकरेंचीच म्हणणाऱ्या सुप्रिया सुळेंना फडणवीसांचं उत्तर, 'लोक न्यायालयाने शिंदेंना...'
02:15
नवे शिक्षणमंत्री चमत्कार करतील असं वाटत नाही; वांगचुक यांचा निशाणा
01:44
मुंबईत पदचारी पुलासाठी मनसे आक्रमक
02:00
मनमाडमध्ये FDA ची बनावट टोळी सक्रिय
02:25
सोलापूरमध्ये शाळा सुरु असताना छताचा भाग कोसळला, 13 विद्यार्थी, 2 शिक्षक जखमी
03:39
42 लाखाचा दर पोहोचला, थेट 1 कोटी 2 लाखावर
03:54
माझ्या सभेनंतर शुद्धीकरण - खरगे
04:33
शिवसेना पक्ष, चिन्ह कुणाचं? अपात्र आमदाराला मुख्यमंत्रीपद दिलं; कपिल सिब्बलांचा जोरदार युक्तिवाद
08:08
5 हजार कोटींना शिंदेंना पक्ष विकला, संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप, राजकारण तापलं
04:29

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
तुकाराम मुंढेंची मुंबईत फिल्मसिटीवर, पुण्यात बर्गर किंगवर तर नाशकात झेप्टोवर धाड; FDAच्या कारवाईत सापडलं ते फारच धक्कादायक
2
3
4
5