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शिंदेंचा ठाकरेंना आणखीन एक धक्का, सचिन अहिर यांना शिवसेनेची उमेदवारी
शिंदेंचा ठाकरेंना आणखीन एक धक्का, सचिन अहिर यांना शिवसेनेची उमेदवारी
Written By
Pooja Pawar
Published: Jun 30, 2026, 04:00 PM IST
|
Updated: Jun 30, 2026, 04:00 PM IST
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Another blow from Shinde to Thackeray: Sachin Ahir gets Shiv Sena nomination.
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