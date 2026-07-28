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विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का? बिहारमध्ये आंदोलनावर AK47 ने झालेल्या गोळीबाराने संतापले केजरीवाल
'विद्यार्थी दहशतवादी आहेत का?' बिहारमध्ये आंदोलनावर AK47 ने झालेल्या गोळीबाराने संतापले केजरीवाल
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 02:45 PM IST
|
Updated: Jul 28, 2026, 02:45 PM IST
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Arvind kejriwal on Bihar Firing Student Protest
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