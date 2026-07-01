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निवृत्तीनाथांची पालखी नाशिकमध्ये, पालखीचं उत्साहात स्वागत

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jul 01, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:55 PM IST
Ashadiwari 2026 Sant Nivruttinath Maharaj Palkhi Arrives Nashik Ground report

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