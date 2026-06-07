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VIDEO : सोलापूर विधान परिषदेवरुन हल्लाबोल, जयकुमार गोरेंचा मोहिते पाटलांना इशारा

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 07, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 10:00 PM IST
Attack on Solapur Legislative Council Jayakumar Gore warns Mohite Patil

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