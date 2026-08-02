Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /दादरमध्ये मॅनहोल संरक्षक जाळी चोरीचा प्रयत्न

दादरमध्ये मॅनहोल संरक्षक जाळी चोरीचा प्रयत्न

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Aug 02, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:14 PM IST

attempted theft of manhole portative net in Dadar

Recommended Videos

दादरमध्ये मॅनहोल संरक्षक जाळी चोरीचा प्रयत्न
01:03
खड्डयांविरोधात नाशिकेकर आक्रमक
00:40
गणेश नाईक-एकनाथ शिंदे वाद पुन्हा चव्हाट्यावर
01:17
'अन्न आणि औषध विभागाचं नवीन पोर्टल तयार'
01:56
चंद्रपुरातील पूरस्थिती नियंत्रणात, मागील 24 तासांपासून पावसाची विश्रांती
00:40
पावसाचा भात पिकाला फटका, भाताची रोपे वाहून गेली
02:07
VIDEO | राजधानी दिल्लीत भूकंपाचे सौम्य धक्के
00:38
VIDEO | मुंबई-सावंतवाडी नवी एक्स्प्रेस
01:17
माफ केलं म्हणण्यापेक्षा गुन्हे मागे घ्या, दिपके यांची मागणी
01:04
VIDEO : नागपुरात भाजपचे आंदोलन, राहुल गांधी विरोधात आंदोलक आक्रमक
02:19
VIDEO : सिंहगड किल्ला पर्यटनासाठी 2 दिवस बंद!
00:38
'सिद्धिविनायक मंदिरातून 18 कोटींची चोरी'- राज ठाकरेंचा खळबळजनक आरोप
02:26

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'मला वाचवा!'... दिव्या भारतीचा 'तो' शेवटचा डायलॉग; दुसऱ्याच दिवशी झाली अभिनेत्रीची दुर्दैवी मृत्यू
2
3
4
5