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...हिणवू नका, ओमराजे निंबाळकर आणि कार्यकर्त्यामधील ऑडिओ क्लिप व्हायरल
'...हिणवू नका', ओमराजे निंबाळकर आणि कार्यकर्त्यामधील ऑडिओ क्लिप व्हायरल
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 01, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jul 01, 2026, 10:45 PM IST
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Audio Clip between Omraje Nimbalkar and Supporter went viral
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