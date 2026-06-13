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1 जुलैपासून सर्व प्रकारची वाहनं महागणार, खर्चाची फोडणी

Written ByMehul Panchal
Published: Jun 13, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:05 PM IST
auto news vehicle price latest update hike from 1st july 2026

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