Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO : बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बॅंक संचालकपदावरुन बडतर्फ

VIDEO : बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बॅंक संचालकपदावरुन बडतर्फ

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 19, 2026, 10:30 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:36 PM IST

Babasaheb Patil dismissed as Director of Latur District Bank

Recommended Videos

VIDEO : उभं पीक करपलं, अकोल्यात दुष्काळ स्थिती
01:13
VIDEO : बाबासाहेब पाटील लातूर जिल्हा बॅंक संचालकपदावरुन बडतर्फ
04:04
दुष्काळी बैठकीत मंत्र्यांचा काजू-बदामवर ताव, शिरसाटांनी अधिकाऱ्यांवर फोडले खापर
04:12
IIT बॉम्बेमध्ये विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने खळबळ, परीक्षेत Chatgpt वापरताना सापडल्यानंतर संपवलं जीवन
03:40
दिशा सालियन प्रकरणावरुन ठाकरेंवर चिखलफेक- खासदार संजय राऊत
03:01
RBI कडून कारवाई, लातूर जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरुन बाबासाहेब पाटील बडतर्फ
05:07
काजू - बदामवरून मुख्यमंत्री नाराज, प्रशासनाने संवेदनशीलपणे वागलं पाहिजे
00:40
सरकारकडून सामान्यांवर डिजिटल सापळा - राज ठाकरे
02:03
मुंबई-गोवा महामार्गावर वाहतूक कोंडी; चिपळूणमध्ये वाहनांच्या रांगा
02:33
'आम्ही काजू-बदाम...'; खासदार संजय जाधव पत्रकारांवरच संतापले
04:48
अहिल्यानगरच्या दक्षिण भागात पाण्यासाठी संघर्ष
04:23
महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर करा; शरद पवारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र
09:56

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explained: 'त्याला त्रास देत हत्या...', IIT बॉम्बेमधील विद्यार्थ्याने आयुष्य संपवल्यानंतर आईचे खळबळजनक आरोप, वडील म्हणाले '3 महिन्यांपासून जातीवरुन...'
2
3
4
5