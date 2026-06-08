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मंत्री चुकत असेल तर ठोकून काढा बच्चू कडूंचा सरकारला घरचा आहेर
'मंत्री चुकत असेल तर ठोकून काढा' बच्चू कडूंचा सरकारला घरचा आहेर
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jun 08, 2026, 01:05 PM IST
|
Updated: Jun 08, 2026, 01:05 PM IST
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Bachchu Kadu Target Mahayuti Govt
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