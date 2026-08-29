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'गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकरवर बंदी घाला', पुणे नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट यांची मागणी

Written ByPooja Pawar
Published: Aug 29, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:03 PM IST

Ban loudspeakers during Ganeshotsav Demand by Vidyanand Bapat from Pune Narayan Peth

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