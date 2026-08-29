हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकरवर बंदी घाला, पुणे नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट यांची मागणी
'गणेशोत्सवात लाऊडस्पीकरवर बंदी घाला', पुणे नारायण पेठेतील विद्यानंद बापट यांची मागणी
Written By
Pooja Pawar
Published: Aug 29, 2026, 04:00 PM IST
|
Updated: Aug 29, 2026, 04:03 PM IST
join
share
Ban loudspeakers during Ganeshotsav Demand by Vidyanand Bapat from Pune Narayan Peth
Recommended Videos
01:22
नाशिक-पुणे रेल्वेच्या मार्गात बदल
02:31
मनोज जरांगे पाटील यांचे अंतरवाली सराटीत आजपासून उपोषण
02:53
राष्ट्रवादी SPच्या कोअर कमिटीची बैठक, शरद पवार करणार मार्गदर्शन
02:11
कोल्हापुरातील मराठा समाजाचं आंदोलन
02:30
VIDEO : नेपाळ दुर्घटनेत लाखो माणसं चिखलात गाडली, काही नागरिकांची सुटका
01:03
VIDEO : सरकारने 91 लाख लाडक्या बहिणींना योजनेतून वगळलं - अंबादास दानवे
11:17
VIDEO | 22 हजार कोटी कर्जाच्या खोट्या चर्चा,जाणून घ्या सत्य
07:29
VIDEO | मराठीची बाराखडी, राजकीय कुरघोडी
01:09
22 हजार कोटींच्या कर्जाची हमी दिल्याचा दावा चुकीचा - डॉ. सुभाष चंद्रा
00:32
राज ठाकरेंचा रक्षाबंधन सोहळा! बहीण जयजयवंती ठाकरेंनी बांधली राखी
00:59
रक्षाबंधनसाठी PMPLच्या 2 हजार बस
01:11
53 हजार बहिणींची ओवाळणी हुकली
Trending
News
Photos
Videos
'कर्णधारपद जाण्यापूर्वी 2-3 वेळा फोन करून मला...' सूर्यकुमारने सिलेक्टर कमिटीच्या कारवाई विषयी केला खुलासा
2
“आधी स्वतः शिकून ये..” अनाया बांगरने दक्षिण आफ्रिकन खेळाडूच्या पोस्टवर दिले प्रत्युत्तर
3
'तुम्ही चिंता करु नका', अमित शाह एकनाथ शिंदेंना असं का म्हणाले? विमानतळावर 10 मिनिटं सुरु होती चर्चा
4
'तु ही माझ्यावर प्रेम कर, तरुणीवर दबाव', अखेर...; सांगलीत एकतर्फी प्रेमातून तरुणीचा शेवट
5
हिमालयात ‘डेथ ट्रॅप’चा धोका! ग्लेशियर-मातीच्या ढिगाऱ्याने अडले नद्यांचे प्रवाह; हे किती धोकादायक?