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बारामतीत महिलेला जखमी करत अत्याचार, आरोपीला 16 सप्टेंबरपर्यंत कोठडी

Written ByMehul Panchal
Published: Sep 15, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 03:48 PM IST

Baramati Police On Arrest And Police Custody Of One In Sexual Assault Case

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