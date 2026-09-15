हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
Z Bharat
PHH
THS
Business
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
गणेशोत्सव
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
बारामतीत महिलेला जखमी करत अत्याचार, आरोपीला 16 सप्टेंबरपर्यंत कोठडी
बारामतीत महिलेला जखमी करत अत्याचार, आरोपीला 16 सप्टेंबरपर्यंत कोठडी
Written By
Mehul Panchal
Published: Sep 15, 2026, 03:40 PM IST
|
Updated: Sep 15, 2026, 03:48 PM IST
join
share
Baramati Police On Arrest And Police Custody Of One In Sexual Assault Case
Recommended Videos
01:29
कृत्रिम सूर्य बनवण्याच्या दिशेनं भारताचं पहिलं पाऊल; यामधून नेमकं काय साध्य होणार?
01:58
निवडणुका नसताना आदित्य ठाकरेंचं...; दिशा सालियन प्रकरणावर रोहित पवारांचं विधान, शिंदे सेनेनं दिलं उत्तर
01:04
मुंबई, ठाणे, पुण्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज
03:26
पुण्यात दगडूशेठ गणपतीसमोर अथर्वशीर्ष पठण, 35 हजार महिला सहभागी
01:08
VIDEO : पंकजा मुंडेंच्या घरी बाप्पाचं आगमन
01:46
VIDEO : खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी, जळगावात लाडक्या बाप्पाचं आगमन
03:42
झी २४तासच्या ऑफीसमध्ये पर्यावरण पूरक बाप्पा विराजमान
01:07
कलाकारांचा 'कलाधिपती' , नाना पाटेकरांच्या घरी बाप्पाचं आगमन
01:00
राज ठाकरेंच्या घरी गणरायाचं आगमन! 'शिवतिर्थ'वर वाजत-गाजत स्वागत
00:51
मुख्यमंत्र्यांनी गणरायाकडे काय मागितलं? स्वत: फडणवीसांनीच केला खुलासा
04:09
गणेश नाईक आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात पुन्हा वाद
04:56
यंदाचा गाळप हंगाम 15 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विरोध
Trending
News
Photos
Videos
पहाटे 4 वाजता सिस्टम ॲक्सेस बंद अन् 6 वाजता मेल, आज तुमचा शेवटचा दिवस; ओरॅकलमध्ये पुन्हा नोकरीकपात
2
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय! राज्य सरकारच्या 25 योजनांचे काय होणार? साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा
3
तुमचे परफेक्ट मोदक नाही बनत? ‘या’ चुका टाळा! 'असे' बनवा मऊ, पांढरे आणि न फाटणारे उकडीचे मोदक
4
पत्नीला संपवून तिच्या कथित प्रियकराला मारण्याची धमकी, आता पतीचाच आकस्मित मृत्यू
5
SC Hearing Shivsena Live : शिवसेना पक्ष अन् चिन्ह कुणाला मिळणार? ठाकरे की शिंदे, थोड्याच वेळात सुनावणीला होणार सुरूवात