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भरत गोगावले रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत आशावादी; म्हणाले, 2 दिवस...
भरत गोगावले रायगडच्या पालकमंत्रिपदाबाबत आशावादी; म्हणाले, '2 दिवस...'
Written By
Swapnil Ghangale
Published: Aug 13, 2026, 01:30 PM IST
|
Updated: Aug 13, 2026, 01:38 PM IST
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Bharat Gogawale Brief Media Sambhajinagar 13 Aug 2026
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