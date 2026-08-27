हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
ଓଡ଼ିଶା
सलाम
PHH
THS
Business
Techlusive
WION
News
Videos
Photos
Video Reels
App
logout
LIVE टीवी
होम
कॉमवेल्थ गेम्स
मुंबई
महाराष्ट्र
भारत
स्पोर्ट्स
मनोरंजन
हेल्थ
लाइफस्टाइल
विश्व
भविष्य
टेक
Home
/
व्हिडीओ
/
VIDEO| पालकमंत्रीपदाला स्थगिती कुणी दिली? भरत गोगावलेंनी स्पष्टच सांगतिलं
VIDEO| पालकमंत्रीपदाला स्थगिती कुणी दिली? भरत गोगावलेंनी स्पष्टच सांगतिलं
Published: Aug 27, 2026, 09:35 AM IST
|
Updated: Aug 27, 2026, 09:35 AM IST
join
share
Bharat Gogawle on Eknath Shinde Parent Minister Marathi news
Recommended Videos
01:02
VIDEO : नेपाळमध्ये महाप्रलय, 105 भारतीय बेपत्ता असल्याचं समोर
00:39
VIDEO : गुळाच्या दरात 500 रुपयांची घसरण
01:54
VIDEO | मुंबईत कंत्राटदाराने संपवलं जीवन
06:37
VIDEO | मनोज जरांगेंचा मुंबईत आंदोलनाचा इशारा
00:40
VIDEO| माजी मंत्री अनिल पाटील यांचे व्हॉट्सअॅप अकाऊंट हॅक
00:36
VIDEO|3 इराणी गुन्हेगारांना बेड्या, कल्याण खडकपाडा पोलिसांची पोलिसांची प्रतिक्रिया
02:17
कटिंग चहाचा दर आता 15 रुपये, साखरेचं दर वाढल्यानं टी-कॉफी असोसिएशनच्या बैठकीत निर्णय
02:29
सलग सुट्टयांमुळे विमान प्रवास महागला, तिकीट दरात दुप्पट ते तिप्पट वाढ
03:44
पुणे महापालिकेतील भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत वाद थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात
07:30
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल
02:05
शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर, 6 लाख 36 हजार शेतकऱ्यांना लाभ
03:46
मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरच मोठा खड्डा, मॅनहोल खचला
Trending
News
Photos
Videos
‘बायको मलब्यात दबली, आम्ही छतावर बसलो…’; नेपाळच्या महापुरातून वाचलेल्या केशव यांची अंगावर काटा आणणारी कहाणी
2
महाराष्ट्र हादरला! 21 अल्पवयीन विद्यार्थिनींचा विनयभंग, नराधमाने विद्यार्थिनीला एकट गाठलं अन्...
3
Explained मुंबईत मेट्रोचे तब्बल 260 कोटींचे बांधकाम पाडून पुन्हा नव्याने बांधणार? त्या एका नियमाचे उल्लंघन पडणार महागात
4
बंडखोर खासदारांची धाकधूक वाढली, सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतल्यानंतर ओम बिर्लांची मोठी कारवाई;काय घडलंय नेमकं?
5
समय रैना CM फडणवीसांसमोर हे काय बोलून गेला? अनेकांना Video पाहूनही विश्वासच बसत नाहीये