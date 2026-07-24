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पेपरफुटीसंदर्भातील विधेयक कॅबिनेटमध्ये मंजूर, दोषींना 10 वर्ष शिक्षेची तरतूद - सूत्र
पेपरफुटीसंदर्भातील विधेयक कॅबिनेटमध्ये मंजूर, दोषींना 10 वर्ष शिक्षेची तरतूद - सूत्र
Written By
Shivraj Yadav
Published: Jul 24, 2026, 10:10 PM IST
|
Updated: Jul 24, 2026, 10:15 PM IST
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Bill regarding paper leaks approved by the Cabinet provision for 10 year imprisonment for the guilty
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