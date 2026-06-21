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VIDEO : कायदेशीर दर्जा देण्याचं विधेयक मांडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
VIDEO : कायदेशीर दर्जा देण्याचं विधेयक मांडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 10:45 PM IST
|
Updated: Jun 21, 2026, 10:45 PM IST
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Bill to grant legal status to be introduced Chief Minister Devendra Fadnavis
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