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VIDEO : कायदेशीर दर्जा देण्याचं विधेयक मांडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 10:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:45 PM IST
Bill to grant legal status to be introduced Chief Minister Devendra Fadnavis

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