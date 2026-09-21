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राज ठाकरे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष व्हावेत, नवनाथ बन यांचं विधान

Written ByShivraj Yadav
Published: Sep 21, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:44 PM IST

BJP Navnath Ban says Raj Thackeray should be US President

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