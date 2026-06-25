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मुंबईत फूटपाथला लाल-काळा आणि काळा-पिवळा रंग: पण कशासाठी? काय आहे कारण?

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 25, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:00 PM IST
BMC paints footpath in red black and black yellow color for parking

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