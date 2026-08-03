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सहलीसाठी महापालिकेकडून 87 लाखांचं कंत्राट; सहल मात्र नेहरु तारांगणला मोफत

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:38 PM IST

BMC School Update picnic nehru tarangan contract

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