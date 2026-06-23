Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /व्हिडीओ
  • /VIDEO | भाऊसाहेब वाघचौरे शिवसेनेत, जनतेला काय वाटतं?

VIDEO | भाऊसाहेब वाघचौरे शिवसेनेत, जनतेला काय वाटतं?

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 23, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:30 PM IST
Bol Bindhast Shirdi People Reaction On Bhausdaheb Waghchoure Joins Shiv Sena

Recommended Videos

VIDEO | भाऊसाहेब वाघचौरे शिवसेनेत, जनतेला काय वाटतं?
03:44
VIDEO | उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पत्रकार परिषद अनकट
14:34
26-27 जून रोजी तिथीनुसार किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा
01:00
रुक्मिणीची पालखी पंढरीला निघाली; यशोमती ठाकूर, बळवंत वानखडेंकडून स्वागत
00:52
विजयानंतर काही तासांत गोकुळ गितेंना...; संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप
01:03
'मातोश्री'बाहेर नितेश राणेंच्या वाढदिवसाचे बॅनर; 'हिंदूगब्बर' असा उल्लेख
01:13
VIDEO | 6 बंडखोर खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश
05:01
नंदनवनमध्ये पाळणा हलला आहे, 6 गद्दार जन्माला आलेत - संजय राऊत
02:44
ठाकरे गटाचे बंडखोर खासदार पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका जाहीर करणार
01:07
नाशिक वगळता सर्वत्र महायुतीचा विजय! महाविकास आघाडीच्या हाती भोपळा; रेश्मा काळे काय म्हणाल्या?
01:55
नागपुरात महाविकास आघाडीची मतं फुटली! काँग्रेसच्या अतुल लोंढेंचा पराभव
01:13
नाशिकमधील पराभवानंतर एकनाथ शिंदेंना टोला
01:20

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
महाराष्ट्राचा तब्बल 80 टक्के प्रदेश मान्सूनने पादाक्रांत केला; 3 दिवस पावसाचा अलर्ट
Monsoon 202651 min ago
2
Maharashtra News1 hr ago
3
neet exam1 hr ago
4
sunil tatkare1 hr ago
5
Oracle layoff1 hr ago