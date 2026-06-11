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VIDEO|अमरावतीत काँग्रेसची नाचक्की होणार, भाजप खासदाराची टीका

Written ByPravin Dabholkar
Published: Jun 11, 2026, 04:50 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:50 PM IST
BONDE AND MUNGANTIWAR STATEMENT ON AMRAVATI CONGRESS

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