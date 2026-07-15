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जयंत पाटील, तटकरे, पटेलांची सीएमसोबत बैठक
जयंत पाटील, तटकरे, पटेलांची सीएमसोबत बैठक
Written By
Tejashree Gaikwad
Published: Jul 15, 2026, 12:40 PM IST
|
Updated: Jul 15, 2026, 12:40 PM IST
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Both NCP Top Leaders Meet CM Devendra Fadnavis Possibly on NCP Merger
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