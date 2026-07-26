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VIDEO : तीन दिवस वाहतुकीसाठी बंद असलेला सिन्नर मार्गावरील पूल खुला
VIDEO : तीन दिवस वाहतुकीसाठी बंद असलेला सिन्नर मार्गावरील पूल खुला
Written By
Shubhangi Mere
Published: Jul 26, 2026, 10:35 PM IST
|
Updated: Jul 26, 2026, 10:35 PM IST
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Bridge on the Sinnar route closed to traffic for three days has been reopened
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