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सरकारकडून कांदा खरेदीच्या दरात वाढ

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 13, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:40 AM IST
Center revised onion purchase price form farmer

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